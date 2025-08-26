CorFio: “Pioli vuole giocare con 2 punte vere. Piccoli non sarà solo il vice Kean”

Il nuovo centravanti è già a Firenze: ieri ha completato le visite mediche, visitato il Viola Park e firmato un contratto che lo legherà al club fino al 2030, con un ingaggio di circa 1,4 milioni netti a stagione più bonus. Indosserà la maglia numero 91 e nelle sue prime dichiarazioni ha espresso entusiasmo per l’opportunità, sottolineando l’ambizione della società e la volontà di contribuire a una stagione importante.