FOTO – Piccoli ringrazia Cagliari: “Questa terra sempre con me. È stato un onore”

Roberto Piccoli è arrivato a Firenze. Il nuovo attaccante della Fiorentina ha deciso di ringraziare il Cagliari e la città con un post su Instagram. Ecco le sue parole:
Questa terra ti entra dentro da subito, e la porterò con me per sempre 🔴🔵. Grazie ai miei compagni, allo staff e alla società per avermi fatto sentire parte di questa famiglia sin dal primo giorno. Un abbraccio a tutti i tifosi per il sostegno e l’affetto dimostrato: è stato un onore vestire questa maglia.
