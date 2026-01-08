CorFio: “L’esperienza di Nzola al Pisa. La formula della separazione”

M'Bala Nzola è pronto a tornare a Firenze

M'Bala Nzola, per il momento in prestito al Pisa, farà ritorno a Firenze essendo fuori dal progetto della società. Gilardino, al termine della sfida contro il Como, aveva espresso parole forti nei confronti dell'angolano. La dirigenza si è infatti riunita in una lunga riunione per discutere delle strategie da adottare a gennaio.

Il rigore sbagliato è stata solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso pieno di aspetti negativi: il suo rendimento si è rivelato insufficiente. Ma a pesare sono i troppi gol sbagliati sotto porta. Il punto di rottura è arrivato con l'espulsione contro gli emiliani. Il Pisa si è già mosso sul mercato sostituendo Nzola con l'arrivo del nigeriano Du-rosinmi appena comprato dal Victoria Plzen.

Rimane però da definire la formula della separazione: Nzola ha un contratto fino al 2027 con la Fiorentina (a 1,8 milioni annui), che in estate lo aveva ceduto ai nerazzurri in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ge-noa, Cagliari e Spezia sono alla finestra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.