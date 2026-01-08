Baldanzi a Firenze? Prima serve un sostituto per Gasperini

Sul fronte cessioni, Viti e Amir Richardson rientreranno al Nizza, mentre Dzeko ha ricevuto offerte dall’estero. Anche Nicolussi Caviglia è nel mirino di club interessati, come il Cagliari. La Fiorentina lavora quindi a un mercato equilibrato, tra rinforzi mirati e uscite strategiche, per completare la rosa in vista del girone di ritorno.