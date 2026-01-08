Secondo La Repubblica, la Fiorentina osserva con attenzione il mercato offensivo. Tra i nomi in auge c’è Tommaso Baldanzi della Roma, classe 2003, vicino a un trasferimento solo se la Roma troverà un sostituto. Il giocatore, vicino a Firenze, sarebbe ben felice di unirsi ai viola.
Baldanzi a Firenze? Prima serve un sostituto per Gasperini
Fiorentina in movimento sul mercato: Baldanzi osservato, cessioni di Viti, Richardson e Dzeko in arrivo.
Sul fronte cessioni, Viti e Amir Richardson rientreranno al Nizza, mentre Dzeko ha ricevuto offerte dall’estero. Anche Nicolussi Caviglia è nel mirino di club interessati, come il Cagliari. La Fiorentina lavora quindi a un mercato equilibrato, tra rinforzi mirati e uscite strategiche, per completare la rosa in vista del girone di ritorno.
