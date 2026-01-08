Viola News
Tuttosport

Rigori e Var, ma la Fiorentina cresce: il punto dell’Olimpico vale fiducia

Il pareggio con la Lazio deciso da due rigori nel recupero: squadra viva e in crescita nonostante un primo tempo difficile
Redazione VN

Sulle pagine di Tuttosport l’attenzione si è concentrata anche sulle decisioni arbitrali che hanno acceso il finale di Lazio-Fiorentina. Due rigori nel recupero, entrambi assegnati dopo contatti in area, hanno deciso il risultato e alimentato le proteste biancocelesti.

Il primo episodio ha premiato la Fiorentina, con il Var che ha richiamato l’arbitro Sozza per un intervento di Gila su Gudmundsson: dal dischetto l’islandese non ha sbagliato, portando i viola avanti. Poco dopo, però, il forcing della Lazio ha prodotto un nuovo contatto in area, questa volta tra Comuzzo e Zaccagni, con Pedro che ha fissato il punteggio sul 2-2.

Al di là delle polemiche, Tuttosport sottolinea la capacità della Fiorentina di rimanere dentro la partita nonostante un approccio iniziale sbagliato, fatto di pressioni inefficaci e difficoltà sulle palle inattive. La reazione nella ripresa e le parole di Vanoli nel post gara raccontano di una squadra viva, che sta provando a costruire continuità in un momento delicato della stagione.

