Lazio-Fiorentina, tra rimonta e rimpianti: un punto che rafforza i viola

I viola reagiscono, conquistano continuità e fiducia in una partita ricca di gol e tensione

Redazione VN 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 10:48)

Questa mattina Tuttosport si è soffermato sul pareggio spettacolare dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina, una gara ricca di gol, polemiche arbitrali e continui ribaltamenti di fronte. Il 2-2 finale lascia sensazioni contrastanti, ma per i viola rappresenta un punto importante in termini di continuità e fiducia.

La squadra di Vanoli ha vissuto un primo tempo di grande sofferenza, schiacciata dall’intensità della Lazio e salvata più volte da un De Gea decisivo, capace di evitare che il match prendesse una piega irreparabile. Nella ripresa, però, la Fiorentina ha mostrato un volto diverso: dopo il vantaggio biancoceleste firmato da Cataldi, è arrivata la reazione immediata con il pareggio di Gosens, nato da un recupero alto e da una maggiore aggressività.

Il momento chiave si è vissuto nel recupero, quando il rigore trasformato da Gudmundsson ha fatto assaporare ai viola una vittoria che sembrava ormai a portata di mano. Un’illusione durata pochi minuti, prima del penalty concesso alla Lazio e realizzato da Pedro per il definitivo pareggio. Resta il rammarico per il successo sfumato, ma anche la consapevolezza di una squadra capace di reagire e crescere durante la partita.