Segnali tattici e crescita mentale: il pareggio dell’Olimpico guarda avanti

Al di là del 2-2 dell’Olimpico, la Fiorentina ha mostrato segnali incoraggianti soprattutto sul piano tattico. In costruzione dal basso i viola si sono disposti spesso con un 3+2, arretrando Fagioli tra i centrali e alzando molto i terzini, mentre davanti i movimenti continui offrivano più linee di passaggio al play, sempre più centrale nel gioco.

Le difficoltà sono emerse nel primo tempo sulle distanze tra i reparti: il centrocampo ha filtrato poco e tra difesa e mediani si sono aperti spazi che la Lazio ha sfruttato con velocità. Col passare dei minuti, però, la Fiorentina ha trovato maggiore equilibrio, restando in partita e riuscendo a girare l’inerzia del match.