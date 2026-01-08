Un punto prezioso, anche se i rimpianti non mancano. Il Corriere Fiorentino analizza la vibrante gara dell'Olimpico, tra Fiorentina e Lazio. Una viola che infila il secondo risultato utile di fila, una continuità che sicuramente farà felice Vanoli. Il primo tempo è stato negativo, con un approccio troppo timido. L'assedio della Lazio è stato costante, con un paio di parate di De Gea e due salvataggi sulla linea. I primi 45' sono stati sofferti, ma nella ripresa la squadra ha reagito al gol dell'ex Cataldi. Poi sono saliti in cattedra Fagioli, Gosens e Gudmundsson (oltre al già citato De Gea), l'ossautra della Fiorentina. I primi acquisti di gennaio sono i loro recuperi, e Vanoli può iniziare a sperare.
Cor.Fio: "I primi acquisti? Le vecchie certezze. Approccio troppo timido"
La Fiorentina strappa un prezioso punto a Roma. Vanoli sta ritrovando i senatori, i veri acquisti di gennaio
