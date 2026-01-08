Cor.Sport: “Richardson vede Nizza. Nicolussi, è duello per il centrocampista”

Il mercato della Fiorentina si sviluppa anche sulle uscite. Come scrive il Corriere dello Sport, la società è molto arriva anche su questo tema. Tommaso Martinelli ha lasciato la sua Firenze per andare alla Samporia. L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito secco fino a giugno.

Ancora non è fatta, ma anche Amir Richardson è sempre più vicino a dire addio ala Fiorentina. Il marocchino ha palesato la sua volontà di trasferirsi al Nizza, e le parti sono sempre più vicine. La terza uscita riguarda Nicolussi Caviglia. A Firenze ha deluso, ed ora aspetta solo il via libera per tornare a Venezia, dove potrebbe anche rimanere. I lagunari sono insidiati anche dal Cagliari di Pisacane.