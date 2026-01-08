Cor.Sport: “Richardson vede Nizza. Nicolussi, è duello per il centrocampista”

Viola News
Richardson e Nicolussi Caviglia lasceranno la Fiorentina. Entrambi non sono riusciti ad imporsi con la maglia viola
Il mercato della Fiorentina si sviluppa anche sulle uscite. Come scrive il Corriere dello Sport, la società è molto arriva anche su questo tema. Tommaso Martinelli ha lasciato la sua Firenze per andare alla Samporia. L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito secco fino a giugno.

Ancora non è fatta, ma anche Amir Richardson è sempre più vicino a dire addio ala Fiorentina. Il marocchino ha palesato la sua volontà di trasferirsi al Nizza, e le parti sono sempre più vicine. La terza uscita riguarda Nicolussi Caviglia. A Firenze ha deluso, ed ora aspetta solo il via libera per tornare a Venezia, dove potrebbe anche rimanere. I lagunari sono insidiati anche dal Cagliari di Pisacane.

