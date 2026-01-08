Fiorentina a caccia di rinforzi. In arrivo Brescianini per il centrocampo

Vanoli punta a imprimere al centrocampo viola maggiore aggressività e intensità, e l’arrivo di Brescianini si inserirebbe perfettamente in questo progetto tattico.
la Repubblica
Questa mattina La Repubblica si sofferma sull’interesse della Fiorentina per Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta classe 2000, considerato il rinforzo ideale per aggiungere sostanza a un reparto che, nonostante la crescita di Mandragora e Fagioli, ha mostrato lacune durante la stagione.
Il ragazzo, con fisico imponente e capacità di giocare in più ruoli, cerca maggior minutaggio e rilancio: alla Fiorentina troverebbe spazio e importanza. Come anticipato da Violanews nei giorni scorsi Le due società stanno trattando un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, fissato poco sopra i 10 milioni, e la fumata bianca sembra vicina.
Vanoli punta a imprimere al centrocampo viola maggiore aggressività e intensità, e l’arrivo di Brescianini si inserirebbe perfettamente in questo progetto tattico.
