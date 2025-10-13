CorFio: “Kean ha chiesto di rimanere a Udine. A oggi non è in grado di allenarsi”

Il Corriere Fiorentino rivela altri dettagli della giornata di ieri che riguarda Moise Kean.Alle prese con l'infortunio alla caviglia, i contatti Italia-Fiorentina sono stati continui.Lo stesso giocatore avrebbe spinto per rimanere a Udine:
Corriere Fiorentino
Ulteriori dettagli sulla situazione di Moise Kean
Per avere un quadro definitivo però bisognerà aspettare la giornata di oggi visto che Kean, rimasto a Udine nel ritiro azzurro per volontà sua (che sente particolarmente il peso di essere uno dei leader del gruppo), dello staff della Figc e, va da sé, con l’ok della Fiorentina, si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà al 100% qualsiasi dubbio o incertezza e, più che altro, fornirà elementi più precisi per capire se e che tipo di stop sarà necessario per recuperare. Quello che si può dire, aldilà delle comunicazioni e delle indicazioni fatte filtrare ieri dai due staff medici (Nazionale e club) è che il dolore non è esagerato ma, in fase di appoggio, si fa ancora sentire. Ora come ora insomma, tanto per esser chiari, Kean non sarebbe probabilmente in grado di allenarsi o comunque di forzare. E così veniamo al prossimo impegno di campionato, e alla questione che più interessa ai tifosi viola. Perché la sfida col Milan arriva in un momento difficilissimo, perché poi si presenterà al Franchi il Bologna e poi ci sarà l’altro viaggio al Meazza, in quel caso per affrontare l’Inter.
