La Fiorentina cerca segnali di ripartenza dalle fasce, protagoniste contro l’Atalanta con l’assist di Jimenez e i gol di Njie e Joao Mario. Il terzino spagnolo, classe 2005, si conferma la soluzione offensiva più continua dei viola: dopo le reti contro Napoli e Inter e il cross che ha provocato l’autogol di Vazquez contro il Genoa, ha servito il pallone del pareggio a Njie, trovando a Firenze la regolarità di rendimento attesa.

Per Njie, il colpo di testa dell’1-1 potrebbe rappresentare una svolta nel percorso di crescita iniziato con Vanoli al Torino. A settembre lo svedese aveva indicato nell’istinto sotto porta il principale aspetto da migliorare: talento e dribbling non gli mancano, ma serve maggiore incisività nell’ultima giocata. Prima di segnare all’Atalanta aveva sprecato cinque grandi occasioni in campionato, tra cui quella contro la sua ex squadra e il colpo di testa finito sul palo davanti a Butez nella gara con il Como.

Il momentaneo 2-1, favorito da una deviazione decisiva, rilancia anche Joao Mario. Dall’arrivo di Vanoli il portoghese aveva disputato appena otto minuti in Serie A contro l’Inter, dopo quattro panchine consecutive. Contro l’Atalanta è tornato titolare da terzino sinistro, ruolo già ricoperto all’esordio in campionato con la Roma, trovando il primo gol. Dalle corsie arrivano dunque risposte incoraggianti, in attesa che si traducano in una vera svolta nei risultati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.