CorFio: “I paletti di Paratici per l’addio di Kean. E lui valuterebbe solo una cosa”

L’incontro tra Fabio Paratici e Alessandro Lucci, agente di Moise Kean, ha confermato il clima positivo tra le parti. L’attaccante non ha alcuna intenzione di chiedere la cessione o forzare la mano, ma voleva comprendere le intenzioni della Fiorentina. Dal canto suo, il club ha ribadito di considerarlo un elemento centrale del progetto tecnico di Fabio Grosso e non sta cercando acquirenti.