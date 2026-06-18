L’incontro tra Fabio Paratici e Alessandro Lucci, agente di Moise Kean, ha confermato il clima positivo tra le parti. L’attaccante non ha alcuna intenzione di chiedere la cessione o forzare la mano, ma voleva comprendere le intenzioni della Fiorentina. Dal canto suo, il club ha ribadito di considerarlo un elemento centrale del progetto tecnico di Fabio Grosso e non sta cercando acquirenti.
Corriere Fiorentino
CorFio: “I paletti di Paratici per l’addio di Kean. E lui valuterebbe solo una cosa”
Kean—
Rispetto all’estate scorsa, però, la posizione viola è leggermente cambiata. Se un anno fa la società non avrebbe preso in considerazione offerte inferiori alla clausola rescissoria, oggi sarebbe pronta ad ascoltare eventuali proposte molto importanti. Con una clausola fissata a 62 milioni di euro, la Fiorentina non intende comunque scendere troppo nelle richieste, valutando il giocatore intorno ai 40 milioni come base minima di discussione.Inoltre, essendo tale clausola valida dal 1 al 15 luglio è difficile pensare che la Fiorentina possa trattare una cessione, tanto per capirci, negli ultimi 10 giorni di agosto dovendo poi eventualmente trovare un sostituto all’altezza.
La richiesta—
Le parti si sono lasciate con una stretta di mano e con l’impegno a confrontarsi nuovamente qualora dovessero arrivare offerte concrete. Kean, al momento, prenderebbe in considerazione soltanto destinazioni di altissimo livello, preferibilmente club impegnati in Champions League, mentre la Fiorentina continua a puntare sulla sua permanenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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