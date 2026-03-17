CorFio: “Fiorentina, ricordati cosa diceva Trap. Nessuno abbassi la guardia”

La vittoria della Fiorentina a Cremona viene letta dal Corriere Fiorentino come una possibile svolta nella corsa salvezza, anche se con prudenza, richiamando il celebre monito di Giovanni Trapattoni: "Non dire gatto se non l’hai nel sacco". I viola, spesso incostanti e capaci di complicarsi la vita, questa volta hanno risposto presente, portandosi a +4 dalla zona retrocessione. Il margine resta fragile e il calendario impegnativo impone attenzione, ma il successo rappresenta un segnale importante. Inoltre, la prospettiva di ritrovare il miglior Moise Kean potrebbe rendere più solida la rincorsa verso una salvezza definitiva.

Sul piano tattico, la Fiorentina si è presentata con Piccoli centravanti al posto di Kean, supportato da Gudmundsson e da un Parisi avanzato, scelta rivelatasi decisiva. Dall’altra parte, la Cremonese di Nicola ha puntato su un gioco fisico e diretto, cercando Djuric come riferimento offensivo. L’avvio è stato complicato per i viola, timidi e schiacciati dal possesso palla avversario, con i lombardi vicini al vantaggio già nei primi minuti.