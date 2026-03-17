CorFio: “Fiorentina, ricordati cosa diceva Trap. Nessuno abbassi la guardia”

La svolta arriva quasi improvvisamente: basta una giocata di qualità per rompere l’equilibrio, con Parisi bravo a colpire e a cambiare l’inerzia del match. Da lì la Fiorentina prende fiducia, trova il raddoppio con Piccoli e chiude il primo tempo in controllo. Nella ripresa arriva anche il terzo gol di Dodô, ma un momento di distrazione riapre la partita prima del definitivo 4-1 firmato Gudmundsson. Una vittoria preziosa, che ora i viola dovranno saper gestire con maturità per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.
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