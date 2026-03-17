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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina, ricordati cosa diceva Trap. Nessuno abbassi la guardia”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Fiorentina, ricordati cosa diceva Trap. Nessuno abbassi la guardia”

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Adesso la Fiorentina non si deve fermare
Redazione VN

La vittoria della Fiorentina a Cremonaviene letta dal Corriere Fiorentino come una possibile svolta nella corsa salvezza, anche se con prudenza, richiamando il celebre monito di Giovanni Trapattoni: "Non dire gatto se non l’hai nel sacco". I viola, spesso incostanti e capaci di complicarsi la vita, questa volta hanno risposto presente, portandosi a +4 dalla zona retrocessione. Il margine resta fragile e il calendario impegnativo impone attenzione, ma il successo rappresenta un segnale importante. Inoltre, la prospettiva di ritrovare il miglior Moise Kean potrebbe rendere più solida la rincorsa verso una salvezza definitiva.

Sul piano tattico, la Fiorentina si è presentata con Piccoli centravanti al posto di Kean, supportato da Gudmundsson e da un Parisi avanzato, scelta rivelatasi decisiva. Dall’altra parte, la Cremonese di Nicola ha puntato su un gioco fisico e diretto, cercando Djuric come riferimento offensivo. L’avvio è stato complicato per i viola, timidi e schiacciati dal possesso palla avversario, con i lombardi vicini al vantaggio già nei primi minuti.

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La svolta arriva quasi improvvisamente: basta una giocata di qualità per rompere l’equilibrio, con Parisi bravo a colpire e a cambiare l’inerzia del match. Da lì la Fiorentina prende fiducia, trova il raddoppio con Piccoli e chiude il primo tempo in controllo. Nella ripresa arriva anche il terzo gol di Dodô, ma un momento di distrazione riapre la partita prima del definitivo 4-1 firmato Gudmundsson. Una vittoria preziosa, che ora i viola dovranno saper gestire con maturità per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa. 

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