Paolo Vanoli,allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dalla pancia dello Zini. Ecco le sue parole dopo il 4 a 1 alla Cremonese:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Vanoli (conf): “La salvezza è il nostro scudetto. Ecco come gestirò Kean”
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Vanoli (conf): “La salvezza è il nostro scudetto. Ecco come gestirò Kean”
Vanoli in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Cremonese
Da tempo vedevo la crescita di questo gruppo, adesso ne abbiamo la conferma. Questa squadra ha sempre avuto le doti tecniche e la qualità. Oggi non era facile, dovevamo fronteggiare un giocatore come Djuric dominante nelle palle alte. La cosa che dobbiamo migliorare è la gestione del risultato, poteva muovere meglio il pallone dopo il 3 a 0. Infortuni? Gosens ha avuto un problema, spero non sia nulla di grave. Per Ranieri invece solo crampi. Luce in fondo al tunnel? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Abbiamo una mentalità diversa, questo è chiaro. Ci dispiace non portare risultati davanti al nostro pubblico, ma adesso siamo più lucidi. Il nostro scudetto resta la salvezza anche se per questa città è poco. Adesso pensiamo alla Conference, giocando dopo 2 giorni. Dovrò rischiare qualche giovane che può commettere errori. Kean? Sono contento sia venuto con noi. Doveva entrare e poi ho messo Rugani per Ranieri. In Polonia gli darà un po' di minutaggio. Parisi? Quando sono passato a 4, non guardavo la difesa ma dal centrocampo in su. Per questo ho cambiato tardi. Anche io sorpreso da Parisi, ma si merita davvero tanto. Mentalità? Il di più non si può fare, ed è un'intelligenza capirlo. Questo non significa che io non voglio vincere.
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