Vanoli (conf): “Salvo all’ultima giornata e vinco la Conference? F**a, firmo subito”

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria in Conference League contro il Rakow. Queste le sue parole:
Sulla prestazione e la reazione avuta—
Ho detto che ci tenevamo tanto e i ragazzi lo hanno dimostrato. Purtroppo la situazione in campionato è difficile, quindi a volte l'allenatore deve pensare anche a quello. Abbiamo fatto un primo tempo ordinato, ci manca un po' di cattiveria dal limite dell'area. Fazzini ha avuto un'occasione importante. In campo internazionale nulla è semplice, perché la qualificazione si farà in Polonia. Questo vantaggio fa bene al morale. Stiamo tutti insieme per recuperare ora e poi testa alla partita di Cremona.
Sulla risposta della squadra e la partita di lunedì—
Ogni partita, da quando sono arrivato qua, si entra in campo per vincere. Poi a volte ti va bene e altre male. Io voglio la maturità all'interno della partita. Se vediamo la Champions ieri sera, il Chelsea ha buttato via una partita nel secondo tempo. All'interno di una partita bisogna capire cosa fare, essere intelligenti e avere la mentalità vincente. Però la mentalità vincente non è buttarsi all'arrembaggio. Basta vedere l'andata e il ritorno con il Parma. Noi dobbiamo migliorare con le squadre con baricentro basso. Ci manca quel dribbling, quel tiro. Ed oggi abbiamo segnato proprio così.
Sul doppio confronto—
Più si gioca meglio è. Poi la nostra posizione in classifica fa pensare ovviamente. Ho sempre cercato, come i ragazzi, di dare il massimo in campo, perché questo è un torneo dove vogliamo arrivare più avanti possibile, in fondo se riusciamo.
Sulla scelta di Piccoli e il debutto di Braschi—
Piccoli è stata una scelta perché loro ci venivano a prendere alti e lui poteva garantirci un tipo di gioco. Poi l'ho voluto risparmiare in vista di Cremona, nel caso non dovessimo recuperare Moise. Per Braschi sono contento, dei ragazzi della Primavera abbiamo bisogno. L'avevo detto prima della partita. Vederlo piangere per queste emozioni fa piacere. Ora dovrà essere bravo anche nello scendere in Primavera, perché verrà tenuto d'occhio.
Sul finale di stagione—
Salvezza all'ultima giornata e vittoria della Conference? Firmo subito, f**a se firmo subito. Per come è questa stagione dovremmo lottare fino alla fine. Però devo vincere la finale (ride, ndr).
