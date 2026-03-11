Viola News
Zych (Rakow): “Lo Jagiellonia ci ha dato fiducia. Siamo qui per vincere”

Zych (Rakow): “Lo Jagiellonia ci ha dato fiducia. Siamo qui per vincere” - immagine 1
Oliwier Zych, portiere del Rakow, ha parlato dalla pancia del Franchi:
"Siamo venuti qui per dare il massimo, e quindi vincere. Sappiamo che non sarà facile, c'è un pallone e due porte, lo Jagiellonia ci ha dato tanta fiducia. Non devo descrivere io De Gea, è un portiere incredibile, insieme a Courtois... mi ricordo come giocava allo United, per me è un esempio. Kinsky? Per noi è difficile vedere una situazione del genere, mi dispiaceva per il collega. Prima di ogni partita ci alleniamo sui piazzati, anche in Polonia si prendono tanti gol sui piazzati. Abbiamo analizzato i piazzati della Fiorentina, e non hanno fatto tanti gol su questo. Nelle ultime partite con il nuovo allenatore abbiamo mostrato qualcosa di diverso"

