Vanoli su Kean: “Lo stiamo valutando. Ecco quando può tornare”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Rakow anche delle condizioni di Moise Kean:

Lo stiamo valutando giorno per giorno non essendo un infortunio muscolare. L'obiettivo è quello di averlo a Cremona

