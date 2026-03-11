Vanoli su Kean: “Lo stiamo valutando. Ecco quando può tornare”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Rakow anche delle condizioni di Moise Kean:
Lo stiamo valutando giorno per giorno non essendo un infortunio muscolare. L'obiettivo è quello di averlo a Cremona
