Tomczyk (Rakow): “La Fiorentina non farà calcoli. Gasperini un’ispirazione”

"Sappiamo quello che vogliamo mettere sul campo domani, è un avversario di tutto rispetto. Abbiamo fatto di tutto per arrivare fin qua. Non bisogna mai porsi limiti nella vita, però è un momento importante, possiamo mostrare le nostre capacità. Tutte le partite in Europa ci permettono di imparare, le emozioni sono forti per un viaggio simile. La Fiorentina vuole mostrare il proprio potenziale, non credo che faranno calcoli, anche se le formazioni sono diverse. I piazzati sono un'arma importante, soprattutto in Conference. Dovremmo stare attenti. Abbiamo 4 clean sheet nelle ultime partite, i nostri difensori stanno facendo bene. La Fiorentina merita tutto il nostro rispetto, sa attaccare e difendersi, anche in uno contro uno, ha diversi giocatori che possono farci male."