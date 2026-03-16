Marco Brescianini centrocampista della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con la Cremonese. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Brescianini (conf): “Vi spiego la mia esclusione dalla lista UEFA”
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Brescianini (conf): “Vi spiego la mia esclusione dalla lista UEFA”
"Ci siamo soffermati sulle palle inattive perché loro sono molto bravi a sfruttarle. Con il gol di Parisi si sono aperti un po' di spazi e si sono sbilanciati per reagire al risultato"
L'abbiamo preparata come tutte le partite, pensando a tutti i particolari. Ci siamo soffermati sulle palle inattive perché loro sono molto bravi a sfruttarle. Con il gol di Parisi si sono aperti un po' di spazi e si sono sbilanciati per reagire al risultato. Adesso dobbiamo rimanere focalizzati sul nostro obiettivo, ci sono 9 partite molto importanti. Io sto dando tutto, poi ovviamente voglio dare ancora di più. Ruolo? Sono un giocatore più d'inserimento ma gioco dove mi mette il mister. Oggi era davvero importante venire qui e fare punti. Assenza in lista UEFA? L'Europa è un'altra vetrina. Mi sarebbe piaciuto, ma ho capito subito le scelte della società. Adesso i ragazzi devono pensare alla Conference e poi al campionato.
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