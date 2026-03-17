Gazzetta: “La Fiorentina non vede i fantasmi e non dimentica di saper giocare”

L'azione del poker è un bijou: lancio in profondità, doppio tacco di Brescianini e di Piccoli e delizia di Gudmundsson. Nicola mette dentro Zerbin, qualcosina la crea ma è troppo poco per chi è a un passo dal baratro: la sua Cremonese non aveva il sangue agli occhi e sulla tecnica con la Fiorentina non c'è gara.