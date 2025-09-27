CorFio: “Fiorentina, ambiente frustrato. Vincere per distogliere le nubi”

Il Corriere Fiorentino sul momento della Fiorentina di Pioli

Redazione VN 27 settembre - 06:41

Stefano Pioli ha presentato il derby tra Pisa e Fiorentinacome una partita dal forte valore simbolico ed emotivo, ma anche cruciale dal punto di vista pratico. Dopo 34 anni, la sfida torna in Serie A, trovando entrambe le squadre in difficoltà: il Pisa con un solo punto e la Fiorentina con due nelle prime quattro giornate. Obiettivi diversi, certo, ma un’urgenza comune: la necessità di vincere per invertire la rotta e dare una scossa a un inizio di stagione deludente.

Il tecnico viola ha sottolineato che il calcio non è solo tattica e tecnica, ma anche cuore, sacrificio e attenzione. Contro la squadra di Gilardino servirà quindi carattere, oltre che organizzazione di gioco, per conquistare i primi tre punti. Pioli non si è nascosto: i risultati fin qui non sono soddisfacenti e la Fiorentina è ancora alla ricerca della sua identità in campo, ma ha ribadito di vedere impegno e spirito di sacrificio nei suoi giocatori, ingredienti fondamentali per sbloccare la situazione.

I problemi restano evidenti: pochi tiri in porta prodotti, troppi concessi agli avversari e una classifica che non rispecchia le ambizioni estive. Per il tecnico, però, la differenza sta nei dettagli: migliorare in fase offensiva e difensiva può cambiare il destino delle partite. Per questo la sfida di Pisa è vista come banco di prova e occasione di rilancio. Trovare le giuste risposte a Pisa significherebbe dissolvere — almeno momentaneamente — le nubi che in questo momento sovrastano la nuova Fiorentina e ridare linfa all’intero ambiente che improvvisamente si è ritrovato frustrato: con la testa e con il cuore, ma sopratutto con i tre punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.