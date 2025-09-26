Gautieri: “La pressione? Giocare a Firenze una fortuna. Col Pisa è cruciale”

"Palladino aveva idee diverso rispetto a Pioli, è stato stravolto il piano tecnico. Nessuno si aspettava una partenza simile della Fiorentina, ma è anche normale che quando cambi tutto ci vuole tempo. Poi è normale che Pioli dica che il rodaggio sia terminato. Rispetto al calcio di prima, quello di oggi è diverso. Prima c'era più personalità, dove si viveva tutto con più equilibrio. Firenze mette pressione, come altre squadre e come altri lavori. Chi ha la fortuna di indossare la maglia della Fiorentina deve onorarla."