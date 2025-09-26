Carmine Gautieri, ex allenatore anche del Pisa, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:
Gautieri: “La pressione? Giocare a Firenze una fortuna. Col Pisa è cruciale”
"Palladino aveva idee diverso rispetto a Pioli, è stato stravolto il piano tecnico. Nessuno si aspettava una partenza simile della Fiorentina, ma è anche normale che quando cambi tutto ci vuole tempo. Poi è normale che Pioli dica che il rodaggio sia terminato. Rispetto al calcio di prima, quello di oggi è diverso. Prima c'era più personalità, dove si viveva tutto con più equilibrio. Firenze mette pressione, come altre squadre e come altri lavori. Chi ha la fortuna di indossare la maglia della Fiorentina deve onorarla."
Il derby—
"Con il Pisa sarà una gara sentitissima, e loro vorranno dare soddisfazione alla gente. Non poteva capitare gara peggiore adesso. Se non vinci con il Pisa rischi di entrare in un vortice, dal quale poi fai fatica ad uscire. La gara di Pisa rischia di essere un tranello"
