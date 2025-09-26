Bucchioni: “Bisogna fare quadrato su Pioli. Solo lui può rialzare la squadra”

"Pioli oggi mi ha trasmesso sensazioni positive, si è anche sbilanciato sulla condizione della squadra, che può conoscere soltanto lui. Ora è il momento di fare quadrato attorno a Pioli, è l'unico che può tirati fuori dai guai. Così rischi di perdere tutta la stagione. Pioli ha l'esperienza per capire cosa fare, ma ci vuole un gruppo che vada dietro. Spesso queste cene hanno portato bene nella storia, quindi attacchiamoci a tutto."