Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Bisogna fare quadrato su Pioli. Solo lui può rialzare la squadra”
news viola
Bucchioni: “Bisogna fare quadrato su Pioli. Solo lui può rialzare la squadra”
Stefano Pioli e la Fiorentinam devono trovare nuove soluzioni. Il derby con il Pisa darà delle risposte chiare
"Pioli oggi mi ha trasmesso sensazioni positive, si è anche sbilanciato sulla condizione della squadra, che può conoscere soltanto lui. Ora è il momento di fare quadrato attorno a Pioli, è l'unico che può tirati fuori dai guai. Così rischi di perdere tutta la stagione. Pioli ha l'esperienza per capire cosa fare, ma ci vuole un gruppo che vada dietro. Spesso queste cene hanno portato bene nella storia, quindi attacchiamoci a tutto."
© RIPRODUZIONE RISERVATA