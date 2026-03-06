CorFio: “Ecco come sta Moise Kean. Oggi giornata decisiva per l’attaccante”

Un altro giorno è passato, ma attorno a Moise Kean e alla sua presenza nella gara di domenica col Parma continua a regnare l’incertezza. Se quella di ieri doveva essere una giornata importante però, diciamo che non ha portato con sé i progressi sperati. (RASSEGNA VN - ADDIO DE GEA, KEAN PREOCCUPA)

Il centravanti infatti ha continuato ad allenarsi secondo un programma differenziato sperando che il passare delle ore e lo scarso carico di lavoro faccia si che gonfiore e dolore alla tibia diminuiscano. Certo, se anche oggi non riuscisse ad unirsi almeno parzialmente al gruppo le chance di vederlo titolare calerebbero.