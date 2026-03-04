Moise Kean ha lavorato a parte nella seduta di allenamento odierna alla ripresa dei lavori della Fiorentina. Un programma differenziato che però, al momento, non rappresenta un segnale particolarmente allarmante in vista della gara di domenica.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Kean, oggi allenamento a parte: ecco le sue condizioni in vista del Parma
esclusive
VN – Kean, oggi allenamento a parte: ecco le sue condizioni in vista del Parma
Moise Kean ha lavorato a parte alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina dopo il colpo alla tibia contro l’Udinese. Le sue condizioni in vista di domenica
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si tratta principalmente di una gestione delle condizioni dell’attaccante viola, uscito un po’ malconcio dall’ultima partita contro l’Udinese per un problema reiterato alla tibia. Lo staff medico sta monitorando la situazione, ma al momento non emergono grandi indicazioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA