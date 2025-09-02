CorFio e il mercato della Fiorentina: “Mai visto uno sforzo del genere”

Il Corriere Fiorentino commenta il mercato della Fiorentina

Redazione VN 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 06:40)

Il mercato estivo della Fiorentinaè stato particolarmente movimentato sul fronte degli acquisti, con ben nove innesti: da Dzeko a Lamptey, passando per Fazzini, Viti, Sohm, Kospo, Lezzerini, Piccoli e Nicolussi Caviglia. Un investimento complessivo da oltre 90 milioni di euro. Mai visto, negli ultimi anni, uno sforzo del genere. A dimostrazione della volontà della società di rafforzare in profondità la rosa. Parallelamente, però, non ci sono state cessioni di rilievo, fatta eccezione per Kayode al Brentford (17,5 milioni).Le altre operazioni in uscitahanno portato incassi modesti, spesso legati a prestiti o risoluzioni contrattuali utili più che altro ad alleggerire il monte ingaggi.

Nelle ultime ore di mercato l’obiettivo principale era liberarsi degli esuberi, e in parte la missione è stata compiuta: Beltran è finito al Valencia in prestito,Barak alla Sampdoria e Bianco al Paok dopo il rinnovo. Restano però alcuni giocatori difficili da piazzare, come Richardson, Sabiri e Infantino, per i quali si cercherà una sistemazione nei mercati ancora aperti (Olanda, Brasile, Turchia, Russia ed Emirati). Per ora, il saldo negativo si aggira sui 67 milioni, ma la società conta sulla propria solidità finanziaria e sulla possibilità di riequilibrare i conti entro giugno, anche grazie alla normativa UEFA che considera il triennio complessivo.

Nonostante il monte ingaggi destinato a salire con i nuovi arrivi e i rinnovi, la Fiorentina ha scelto di trattenere i giocatori più importanti, rifiutando offerte anche molto alte, come i 40 milioni dell’Al Hilal per Comuzzo o i 20 più bonus dell’Atalanta. L’unica suggestione rimasta tale è stata quella legata a Ceballos. Alla fine, la squadra che affronterà il prossimo futuro sarà quella vista a Torino, con l’aggiunta di Lamptey: resta da capire se basterà per compiere il salto di qualità atteso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.