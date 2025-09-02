Nazione sul mercato: “La Fiorentina ha speso anche troppo. Apnea per le cessioni”

Il calciomercato si è concluso ieri alle ore 20 e la Fiorentina non ha messo a segno nessun colpo a sorpresa. La dirigenza viola si è concentrata sulle uscite degli esuberi, da Barak a Beltran.La Nazione ha dato un voto alle operazioni del direttore Pradè e Goretti, arrivando a un 7+. Ecco il commento: