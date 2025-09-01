SONDAGGIO VN – Che voto dai al calciomercato della Fiorentina?

Si è concluso ufficialmente il calciomercato estivo 2025-2026 della Fiorentina, con i gigliati che hanno portato a Firenze rinforzi in vista di una stagione che si preannuncia densissima di impegni. Tra gli acquisti principali, spiccano Dzeko, Piccoli, Nicolussi e Sohm, mentre per quanto riguarda le partenze il discorso non è stato semplicissimo, con gli uomini di mercato viola che hanno provato fino all'ultimo a piazzare gli esuberi IL RIEPILOGO. Nota di merito è sicuramente non aver ceduto nessuno dei giocatori più importanti in rosa. E tu? Che voto dai al calciomercato della Fiorentina?