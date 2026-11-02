L’equilibrio è il principale problema di Sassuolo e Fiorentina: la squadra di Aquilani attacca bene ma concede ampi spazi e deve reagire al pesante 6-2 casalingo. I viola arrivano alla decima giornata con la terz’ultima difesa del campionato, migliore soltanto di quelle di Sassuolo e Monza, e una media superiore ai due gol subiti a partita. De Gea non ha ancora mantenuto la porta inviolata e soltanto contro il Napoli ha incassato una sola rete.

Vanoli, pur essendo stato difensore e avendo curato il reparto nello staff di Conte, non ha ancora trovato soluzioni efficaci. L’aggiunta di un centrocampista a San Siro aveva offerto qualche beneficio e il 4-3-3 sembra il modulo più adatto, ma contro l’Atalanta sono riemerse le fragilità sulle fasce, con Jimenez e Joao Mario poco convincenti in copertura. Un limite che potrebbe favorire il tridente neroverde, composto da Berardi, spesso protagonista contro i viola, dal mobile Sebastiano Esposito al centro e da Laurientè a sinistra.

Per la Fiorentina sarà fondamentale mantenere l’iniziativa ed evitare di arretrare troppo, come accaduto nell’ultima mezz’ora contro l’Inter. Servono coraggio, carattere e aggressività senza palla, accompagnati da maggiore lucidità negli ultimi metri. La squadra produce molti tiri ma segna poco: migliorare la concretezza offensiva sarà decisivo quanto correggere le difficoltà difensive. Lo scrive il Corriere Fiorentino.