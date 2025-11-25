Dodò sembra essere vicino al rinnovo di contratto o almeno, la Fiorentina ha riavvito i contatti con il brasiliano. Questa è già una notizia e il Corriere Fiorentino entra nel dettaglio dell'incontro tra il brasiliano e il club di Rocco Commisso:
CorFio: "Dodò, il top club e il rinnovo. Adesso ok, sennò a giugno sarà cessione"
Tutta colpa di quanto successo tra l’autunno scorso (quando il brasiliano si disse pronto a firmare a vita) e la primavera quando la società, secondo giocatore e agente con gravissimo ritardo, avanzò una proposta mai presa in considerazione per una questione che era diventata più di principio che economica. Il resto è storia recente. L’assenza pressoché totale di offerte concrete, l’addio del d.s. Pradè e, guarda un po’, il tentativo (serio) di far pace. E così, dopo i segnali di disgelo di qualche settimana fa, nelle ultime ore son seguiti i fatti concreti: in Italia infatti è arrivato il procuratore di Dodò il quale, dopo un confronto col suo assistito, nel pomeriggio di domenica si è finalmente incontrato (non accadeva da mesi) con il neo d.s. Roberto Goretti. Un faccia a faccia positivo, nel quale la Fiorentina ha manifestato la voglia di prolungare l’accordo di altri due anni, magari con opzione per estendere fino al 2030 ricevendo come risposta la disponibilità a discuterne. Niente di deciso quindi, né di scontato, ma se non altro il primo passo è stato fatto, la trattativa è (ri)partita e i rapporti ristabiliti. Certo, considerando la scadenza del 2027, i viola non possono andare oltre la fine della stagione. O si arriva al rinnovo, o in estate si cercherà di cederlo. Uno scenario possibile, ma non più così probabile.
