L’AEK Atene sfida la Fiorentina: l’ex Jovic carica l’ambiente, ma non solo

L'Aek, terzo in Grecia a meno tre dalla vetta, ha una rosa esperta, ricca di ex meteore della Serie A: Strakosha e Brignoli, poi Razvan Marin, il Tucumano Pereyra, ma anche l'ex Inter Joao Mario e soprattutto Luka Jovic.

Cinquanta partite e 13 gol in viola nel 2022-23, l'ex mai troppo rimpianto ha già segnato alla Fiorentina l'aprile scorso (col Milan). In generale, la sua avventura in Grecia non è partita al meglio ma in Conference ha già segnato tre reti, l'ultima a inizio novembre nell’1-1 contro lo Shamrock Rovers. Lo scrive il Corriere dello Sport.