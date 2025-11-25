L’AEK Atene sfida la Fiorentina: l’ex Jovic carica l’ambiente, ma non solo

Domenica sera, dopo il successo in campionato contro l'Aris Salonicco, l'ennesimo 1-0 di questo inizio stagione (il terzo nelle ultime quattro gare) Marko Nikolic, tecnico serbo dell'Aek Atene, si è subito proiettato alla gara di Firenze: «Non vediamo l'ora di giocarci».
L'Aek, terzo in Grecia a meno tre dalla vetta, ha una rosa esperta, ricca di ex meteore della Serie A: Strakosha e Brignoli, poi Razvan Marin, il Tucumano Pereyra, ma anche l'ex Inter Joao Mario e soprattutto Luka Jovic.
Cinquanta partite e 13 gol in viola nel 2022-23, l'ex mai troppo rimpianto ha già segnato alla Fiorentina l'aprile scorso (col Milan). In generale, la sua avventura in Grecia non è partita al meglio ma in Conference ha già segnato tre reti, l'ultima a inizio novembre nell’1-1 contro lo Shamrock Rovers. Lo scrive il Corriere dello Sport.
