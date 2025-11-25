Viola News
La Nazione

Fiorentina, salvezza e quel caso del Cagliari: la speranza è l’ultima a morire

La Nazione su un caso particolare
Nell’era dei tre punti esiste un solo precedente positivo per una squadra che, dopo dodici giornate di massima serie, non aveva ancora ottenuto una vittoria: il Cagliari 2005-2006. In quella stagione i sardi, pur messi peggio dell’attuale Fiorentina in termini di punti, riuscirono comunque a salvarsi chiudendo il campionato a quota 39.

La loro annata fu tutt’altro che semplice: quattro cambi in panchina e le dimissioni del presidente Cellino contribuirono a un clima instabile. Nonostante ciò, il Cagliari costruì la salvezza con un buon girone di ritorno, ottenendo sei vittorie e undici pareggi che ribaltarono una partenza disastrosa.

La prima vittoria arrivò proprio alla tredicesima giornata, con un 2-0 sulla Sampdoria firmato da una doppietta di Suazo. In tutti gli altri casi, invece, le squadre rimaste senza successi entro le prime dodici partite di Serie A sono poi retrocesse: un dato che rende ancora più significativo il momento attuale della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.

