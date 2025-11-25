Nell’era dei tre punti esiste un solo precedente positivo per una squadra che, dopo dodici giornate di massima serie, non aveva ancora ottenuto una vittoria: il Cagliari 2005-2006. In quella stagione i sardi, pur messi peggio dell’attuale Fiorentina in termini di punti, riuscirono comunque a salvarsi chiudendo il campionato a quota 39.
Fiorentina, salvezza e quel caso del Cagliari: la speranza è l'ultima a morire
La loro annata fu tutt’altro che semplice: quattro cambi in panchina e le dimissioni del presidente Cellino contribuirono a un clima instabile. Nonostante ciò, il Cagliari costruì la salvezza con un buon girone di ritorno, ottenendo sei vittorie e undici pareggi che ribaltarono una partenza disastrosa.
La prima vittoria arrivò proprio alla tredicesima giornata, con un 2-0 sulla Sampdoria firmato da una doppietta di Suazo. In tutti gli altri casi, invece, le squadre rimaste senza successi entro le prime dodici partite di Serie A sono poi retrocesse: un dato che rende ancora più significativo il momento attuale della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
