Alla fine di novembre solo undici squadre, tra 54 campionati europei, non hanno ancora ottenuto una vittoria in campionato: un dato raro ma poco invidiabile. Tra queste c’è anche la Fiorentina, parte di una rappresentanza distribuita in nove diversi tornei, e nessuna delle leghe estive già concluse ha chiuso con squadre ferme a zero successi. La statistica, riportata da Football Ranking, colloca la Fiorentina in un gruppo ristretto ma tutt’altro che prestigioso.
Corriere Fiorentino
Fiorentina e quelle che non hanno mai vinto: sono 11 in Europa
In Serie A le squadre senza vittorie sono due: Fiorentina e Verona, entrambe con sei pareggi e sei sconfitte, sebbene i viola risultino messi peggio per differenza reti. Nei top 5 campionati europei l’unico altro caso è quello del Wolverhampton, ultimo in Premier League. In altri tornei emergono situazioni analoghe: in Portogallo l’Afs è ancora a secco, mentre nei campionati minori spiccano l’Ararat armeno, con il maggior numero di gare senza vittorie, e lo Shkupi macedone, campione nel 2022 ma oggi in grande difficoltà.
Completano il quadro Paralimni a Cipro, due club israeliani, la San Marino Academy U22 e l’Esperanca di Andorra. L’ultimo club uscito da questo gruppo è stato il Dender, che ha trovato il primo successo alla 15ª giornata del campionato belga. Per la Fiorentina, invece, la prossima occasione per cancellare lo zero in classifica arriverà domenica, nel delicato confronto con l’Atalanta dell’ex Palladino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA