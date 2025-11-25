Fiorentina e quelle che non hanno mai vinto: sono 11 in Europa

Alla fine di novembre solo undici squadre, tra 54 campionati europei, non hanno ancora ottenuto una vittoria in campionato: un dato raro ma poco invidiabile. Tra queste c’è anche la Fiorentina, parte di una rappresentanza distribuita in nove diversi tornei, e nessuna delle leghe estive già concluse ha chiuso con squadre ferme a zero successi. La statistica, riportata da Football Ranking, colloca la Fiorentina in un gruppo ristretto ma tutt’altro che prestigioso.

In Serie A le squadre senza vittorie sono due: Fiorentina e Verona, entrambe con sei pareggi e sei sconfitte, sebbene i viola risultino messi peggio per differenza reti. Nei top 5 campionati europei l’unico altro caso è quello del Wolverhampton, ultimo in Premier League. In altri tornei emergono situazioni analoghe: in Portogallo l’Afs è ancora a secco, mentre nei campionati minori spiccano l’Ararat armeno, con il maggior numero di gare senza vittorie, e lo Shkupi macedone, campione nel 2022 ma oggi in grande difficoltà.