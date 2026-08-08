Le corsie esterne rappresentano uno dei principali laboratori della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Al di là di un sistema che può oscillare tra 4-3-3 e 4-3-2-1, saranno soprattutto le caratteristiche degli interpreti a determinare l'efficacia del gioco sulle fasce. Contro il Deportivo ha impressionato Victor Valdepenas: fisicità, accelerazioni e qualità tecnica hanno permesso allo spagnolo di incidere in entrambe le fasi, conquistando subito gli applausi del pubblico viola. A destra, invece, si profila il ballottaggio tra Joao Mario e Jimenez, in attesa di capire quale sarà il futuro di Dodô.

Grande curiosità riguarda naturalmente Franco Mastantuono. L'argentino ama partire largo per poi accentrarsi e occupare i mezzi spazi, rendendo fondamentale il contemporaneo inserimento dei terzini. La capacità di creare superiorità numerica è una delle sue qualità principali, come dimostrano i 6,5 dribbling tentati a partita ai tempi del River Plate. Dopo aver ridotto sensibilmente il numero di palloni giocati nell'esperienza al Real Madrid, a Firenze dovrà imparare a essere decisivo anche senza avere continuamente il possesso. Lo stesso Mastantuono ha indicato nella fase difensiva uno degli aspetti sui quali intende migliorare lavorando con Grosso.

Più incerta la situazione sulla fascia opposta, dove Atta ha già mostrato qualità, capacità di muoversi tra mezzala e sottopunta e una buona intesa con Valdepenas. Il mercato potrebbe comunque aggiungere un altro giocatore con caratteristiche differenti. Grosso sta costruendo una Fiorentina diversa anche rispetto al suo Sassuolo, dove gli esterni erano poco inclini al cross ma particolarmente efficaci sotto porta. La rosa deve ancora essere completata, ma una certezza sta emergendo: le fasce saranno uno dei punti fondamentali attraverso i quali la nuova Fiorentina proverà a costruire la propria identità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.