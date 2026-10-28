La sfida tra Fiorentina e Atalanta arriva in un momento complicato per entrambe le squadre. Il Corriere Fiorentino descrive il posticipo come un passaggio importante per due formazioni che stanno faticando a trovare continuità e per due allenatori chiamati a dare una direzione diversa alle rispettive stagioni.

La Fiorentina si presenta all'appuntamento dopo tre sconfitte consecutive, con appena quattro punti raccolti da Paolo Vanoli nelle sue prime cinque giornate e una posizione di classifica che la vede in zona retrocessione. A preoccupare è soprattutto la fragilità difensiva, aggravata dall'assenza di Marin Pongracic e dai dubbi sulle condizioni di Luca Ranieri e Atta.

Anche l'Atalanta non attraversa un momento semplice: i nerazzurri hanno raccolto dieci punti in otto giornate e arrivano alla partita con un rendimento al di sotto delle aspettative, oltre a diverse assenze. Agli indisponibili delle ultime settimane si sono aggiunti Bellanova e Scamacca, riducendo ulteriormente le alternative a disposizione di Sarri.

Il quotidiano sottolinea così il peso della partita per entrambe le panchine. In un contesto segnato dalle difficoltà di classifica, dagli infortuni e dal malumore delle tifoserie, la gara del Franchi rappresenta un'occasione importante per invertire la rotta e ritrovare fiducia.