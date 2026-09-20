Fiorentina e Napoli, entrambe nell’anno del centenario, si affrontano al Franchi dopo un avvio di stagione deludente ma con recenti segnali di ripresa. L’arrivo di Vanoli ha trasformato la squadra viola, restituendole intensità, carattere e quella voglia di lottare che era mancata nelle sconfitte contro Frosinone e Torino. Anche il Napoli ha ritrovato fiducia grazie al successo sul Bologna, pur senza offrire una prestazione particolarmente brillante.

Il simbolo della rinascita viola è Mastantuono, passato dalla sostituzione contro il Torino alla tripletta realizzata a Venezia. I successi contro Venezia e Pisa, però, non bastano per certificare la svolta: serve una conferma contro un avversario di qualità come il Napoli, trascinato da giocatori come De Bruyne e Hojlund. Le due società hanno seguito filosofie opposte: Paratici ha costruito una Fiorentina molto giovane, mentre Manna ha confermato l’esperta ossatura della formazione partenopea.

Vanoli chiede coraggio ma soprattutto equilibrio, indispensabile per una squadra che ha già incassato undici gol in campionato. Il Napoli arriva in emergenza e con Allegri già sotto pressione, mentre la Fiorentina deve interrompere una serie negativa di quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti. Non sarà un esame definitivo, ma una vera sfida della verità prima della lunga sosta: dal risultato e dalla prestazione si potrà capire quale futuro attende la nuova Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.