Spazio per Brescianini al posto di Goncalves

Redazione VN
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Arthur Atta continua a seguire un programma personalizzato, come avvenuto anche ieri alla ripresa degli allenamenti. La priorità è recuperarlo completamente, senza accelerare i tempi: resta quindi difficile un suo impiego domenica contro l’Inter.

Maggiori possibilità di esserci per Ranieri, che si è allenato a parte ma conserva più chance di tornare a disposizione per la trasferta di San Siro.

Per il resto Vanoli può contare su tutti gli altri giocatori. Tra le soluzioni al vaglio c’è l’inserimento di Brescianini al posto di Gonçalves. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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