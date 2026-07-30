Victor Valdepenas è un profilo particolarmente apprezzato da Fabio Paratici, che lo segue da tempo e ha sfruttato gli ottimi rapporti con il Real Madrid per portarlo a Firenze. Il difensore spagnolo è considerato da anni uno dei prospetti più interessanti del vivaio blanco e, nonostante abbia finora collezionato soltanto 78 minuti con la prima squadra nella scorsa stagione contro l'Alavés, gode di grande considerazione.

Le caratteristiche

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Alto 188 centimetri, abbina unaa una velocità fuori dal comune, con un picco di 34 km/h che in Spagna gli è valso paragoni, per caratteristiche atletiche, con. Proprio questa combinazione di forza e rapidità gli permette di ricoprire più ruoli: può giocare da terzino sinistro ma anche da centrale di difesa. Una duttilità che ha convinto la Fiorentina a puntare su di lui come rinforzo per il presente e per il futuro.