La Fiorentina punta su Ndour. In estate è stato l'unico incedibile per Paratici
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
Con il ritorno di Paolo Vanoli, Cher Ndour è di nuovo centrale nel gioco viola. L'ex Psg è il centrocampista di equilibrio, e come era già accaduto nella scorsa stagione, il suo rendimento è cresciuto con il tecnico di Varese. Ndour è un profilo che piace moltissimo a Vanoli, e la coppia con Fagioli da garanzie al Viola Park. In estate la Fiorentina ha rivoluzionato la propria rosa, ma Ndour è stato un intoccabile per Paratici. Secondo il Corriere dello Sport, il mediano è stato l'unico giocatore davvero intoccabile per il dirigente viola. Una dimostrazione di quanto la società punti sul ragazzo classe 2004.
© RIPRODUZIONE RISERVATA