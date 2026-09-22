Con il ritorno di Paolo Vanoli, Cher Ndour è di nuovo centrale nel gioco viola. L'ex Psg è il centrocampista di equilibrio, e come era già accaduto nella scorsa stagione, il suo rendimento è cresciuto con il tecnico di Varese. Ndour è un profilo che piace moltissimo a Vanoli, e la coppia con Fagioli da garanzie al Viola Park. In estate la Fiorentina ha rivoluzionato la propria rosa, ma Ndour è stato un intoccabile per Paratici. Secondo il Corriere dello Sport, il mediano è stato l'unico giocatore davvero intoccabile per il dirigente viola. Una dimostrazione di quanto la società punti sul ragazzo classe 2004.

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