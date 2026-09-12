La Fiorentina si risolleva in campionato grazie alla prima vittoria, quella contro il Venezia per 4-2. Il Corriere dello Sport sottolinea il cambio di passo rispetto alla precedente gestione con Fabio Grosso. Ecco, infatti, cosa si legge sul quotidiano:

Ma

stantuono show ed effetto Vanoli-bis, più che effetto allenatore nuovo al cambio, visto e considerato che il tecnico varesino sulla panchina viola c’era fino a giugno, prima che Paratici e la Fiorentina scegliessero Grosso, salvo poi rinnegarlo meno di una settimana fa dopo tre sconfitte in tre giornate di campionato. La vittoria di ieri a Venezia, cercata e voluta anche soffrendo, illuminata dal sinistro magico dell’argentino ex Real Madrid con una tripletta che ha fatto impazzire i mille tifosi viola saliti in Laguna, è più di un taglio netto: è una recisione vera e propria col passato recentissimo. Intanto, per gli effetti sulla classifica che dire benefici è dire poco togliendo quello zero che faceva male agli occhi, ai pensieri e al cuore dei tifosi viola, e poi perché - al netto di riprove immediate e necessarie che si chiamano Napoli ad anticipare la sosta (e martedì c’è anche la Coppa Italia con il derby da dentro o fuori contro il Pisa al Franchi) - il 4-2 significa intanto che questa Fiorentina è già differente rispetto a quella che l’ha preceduta almeno nella concretezza e nei risultati. E questo, soprattutto questo, contava alla prima del Vanoli-bis.