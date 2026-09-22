La famiglia Commisso è ripartita per gli Stati Uniti. Ieri il presidente Giuseppe e la madre Catherine, vice-presidente della Fiorentina, hanno fatto ritorno in New Jersey dopo un mese intenso, segnato dalle celebrazioni per il centenario del club e da numerosi appuntamenti istituzionali. Tra gli incontri con le leggende viola e i diversi riconoscimenti ricevuti, dal Nereo Rocco al Torrino d’Oro, fino al Pegaso d’Oro e al premio speciale della Lega Serie A, è stato un periodo particolarmente significativo per la proprietà.

«Grazie Firenze, è stato bello ed emozionante. Ci vediamo presto, vi vogliamo bene», il messaggio affidato ai social del club. Non è ancora stata fissata la data del prossimo ritorno. Intanto, l’ultimo mese ha confermato il riavvicinamento tra la proprietà e la città, anche sulla spinta di un progetto che ha trovato nuova fiducia dopo il mercato costruito da Fabio Paratici. Si chiude così la lunga parentesi estiva dei Commisso in Toscana. Lo scrive il Corriere dello Sport