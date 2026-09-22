Il pareggio contro la Fiorentina ha lasciato il segno in casa Napoli. Max Allegri, al termine della partita del Franchi, ha avuto un confronto diretto con la squadra, mostrando tutta la propria delusione per l’atteggiamento visto in campo. Il tecnico non ha gradito soprattutto l’approccio nella ripresa, con il gol subito dopo appena sei minuti. Dalla panchina Allegri aveva chiesto più “veleno”, ovvero maggiore cattiveria e lucidità negli ultimi metri. Una richiesta ribadita anche dopo il fischio finale, con parole nette in vista della ripresa del campionato. Parole forti, per un Napoli che ancora non convince, come sottolineato dallo stesso Allegri nel post gara. Il Napoli dovrà cambiare passo: la classifica vede gli azzurri al nono posto, a cinque punti dal quarto e sei dalla vetta. Lo riporta il Corriere dello Sport

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