Cor.Fio ipotizza: “Possibile stiramento per Solomon. Attesa per gli esami”

Oltre che Repubblica Firenze, anche il Corriere Fiorentino si concentra sulle condizioni fisiche di Solomon, infortunatosi contro lo Jagiellonia. Appena finito a terra ha cominciato a disperarsi, consapevole che il fastidio muscolare non fosse banale. Logico che il rischio principale sia quello che il calciatore si sia procurato uno stiramento, altrettanto che per avere maggiori certezze servirà seguire passo passo l'evoluzione del quadro clinico e, soprattutto, attendere i responsi degli accertamenti sul grado di lesione. Un problema che terrà Solomon ai box per la gara di lunedì contro l'Udinese, ma che può allungare l'assenza anche alle successive sfide con Parma e Cremonese che intervalleranno le due partite di ottavi di Conference League col Rakow.