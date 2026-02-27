L’opinione: “Solomon non mi ha sorpreso. Serve restare uniti”

"La Fiorentina ha salvato la frittata proprio all'ultimo, non bisogna mai mollare in Europa. Gosens e Solomon sono due giocatori fondamentali per la Fiorentina, ad Udine mi aspetto una Fiorentina come quella vista nelle ultime gare. Lo spirito deve essere quello di raggiungere la salvezza. L'acquisto che mi ha rubato l'occhio è stato Solomon, può mettere in difficoltà le squadre avversarie, ma per chi conosce il calcio non è una sorpresa. Brescianini è un giocatore che può essere utile. Nzola a Pisa doveva essere la ciliegina sulla torta, ed invece non si è rivelato un bomber"