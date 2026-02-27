Viola News
Grassia duro: "Troppi alibi, alcuni giocatori non meritano più la maglia viola"

Le parole di Filippo Grassia ai microfoni di Radio Bruno
Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto su Radio Bruno per dare un suo parere sulla Fiorentina. Ecco le sue parole.

Vanoli ha detto che è stato sbagliato l'approccio, ma è almeno la terza volta che accade. Si cerca di creare alibi inutili rischiando di indispettire i tifosi che seguono la squadra ovunque. La partita di ieri può fare da specchio anche al futuro: abbiamo visto che ci sono giocatori senza attributi che non hanno più il diritto di vestire la maglia viola. A Firenze il calcio fa parte del tessuto della città e, te giocatore, non puoi permetterti di fare queste figuracce. Spesso i procuratori non appena un loro assistito fa qualcosa di buono vengono a chiedere un aumento, ma in questo caso alcuni giocatori dovrebbero rinunciare allo stipendio a testa china. Il Franchi è diventato un fortino aperto a qualsiasi tipo di assalto, il problema non riguarda i singoli ma la squadra in generale.

