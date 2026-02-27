Alessandro Bocci è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno si è soffermato sulla bruttissima prestazione sfornata dalla Fiorentina di Paolo Vanoli ieri sera contro lo Jagiellonia. Queste le sue dichiarazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Squadra inaffidabile. Se si ferma Fagioli sono guai”
news viola
Bocci: “Squadra inaffidabile. Se si ferma Fagioli sono guai”
Le parole di Alessandro Bocci nel corso del Pentasport di Radio Bruno
Di ieri sera resta la conferma che siamo davanti ad una squadra inaffidabile. E' vero che, episodi simili, li abbiamo già vissuti anche nelle edizioni passate della Conference League ma con una differenza: quando accadeva alla Fiorentina di Italiano la stagione comunque era buona, ieri che dovevano dimostrare che il periodo nero era finito hanno giocato con superficialità. Ieri sera Pululu sembrava un fuoriclasse. La Fiorentina ha difficoltà nel mantenere alta la concentrazione. A Udine, probabilmente, visto anche l'infortunio di Solomon giocherà Fazzini. Ma ieri su 5 dribbling ne ha sbagliati 6; Un ragazzo che deve mettersi in luce deve sfruttare queste occasioni. Ndour nel primo tempo non mi è dispiaciuto, poi nel secondo è crollato.
Fagioli—
Mi stupisce la continuità, ed ho il terrore che se si ferma lui per la Fiorentina saranno guai. Dalla partita col Verona in poi è sempre stato almeno da 6,5. Non convocato ai play off con l'Italia? Ho la sensazione che Fagioli stia ancora pagando altro, ma se continua così e l'Italia dovesse qualificarsi ai Mondiali non sarebbe così scontata una sua esclusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA