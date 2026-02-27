Dario Massara, giornalista di SKY, presente ieri sera al Franchi per la telecronaca di Fiorentina-Jagiellonia, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Massara: “Partita inspiegabile, Dodò il peggiore. La Fiorentina deve avere paura”
news viola
Massara: “Partita inspiegabile, Dodò il peggiore. La Fiorentina deve avere paura”
Vi proponiamo le parole di Dario Massara al Pentasport odierno.
Non ho una spiegazione, non mi aspettavo una partitaccia del genere. Ero convinto che la Fiorentina fosse capace di sfruttare il momento positivo. La partita di ieri riapre tantissimi interrogativi sul resto della stagione, se fossi un giocatore della Fiorentina sarei preoccupato per il non aver ancora trovato una soluzione non tanto per la posizione in campionato. Per me il peggiore in campo per distacco è stato Dodò; non ha indovinate una scelta. Sono convinto che l'ultimo cambio ha tardato ad arrivare perché Vanoli ha pensato: "Come faccio a togliere Piccoli con Dodò che sta facendo un disastro?
La salvezza—
Prendo per esempio la partita di ieri, hai toccato il baratro ma poi hai avuto i guizzi dei giocatori che ti hanno risolto la partita. La Fiorentina deve aver paura perché è giusto così, ma realisticamente non credo rischi tantissimo.
Paratici—
E' il miglior acquisto della Fiorentina. E' un'ottima base da cui ripartire, tra i nomi che erano stati accostati alla Fiorentina è il migliore. Lui e Goretti daranno tutta un'altra forma alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA