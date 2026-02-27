Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante la trasmissione Pentasport, Bernardo Brovarone ha commentato con toni critici la prestazione della Fiorentina, soffermandosi sulla gestione della gara e sulle prospettive della stagione.
Brovarone: “Udinese e Parma decisive. Se vinci puoi puntare anche alla Conference”
È tutto molto grottesco. Non è concepibile che nel secondo tempo non si veda una reazione dopo una prima frazione di gioco inguardabile. Da questa stagione non mi aspetto una risalita brutale, è un dato di fatto. L’avversario di ieri sera era pienamente alla portata, ma è subentrata la presunzione. Vanoli non interviene mai per mettere una toppa a una situazione che crea pericolo: perché non ha cambiato qualcosa per arginare l’autore di tre reti? Questo errore lo commette costantemente. Ciò che abbiamo visto ieri lo abbiamo già vissuto in passato, anche perché la Conference non offre avversari che accendano la mente ai giocatori. Pensano che squadre come il Jagiellonia non siano problematiche da affrontare.
Mollare la Conference?—
Devono giocare a pallone: l’età media è di 25 anni, e il problema sarebbe che la partita del giovedì ti toglie energie? Dopo gli anni precedenti, la Conference può essere la sorpresa migliore di questa stagione. La rosa della Fiorentina può reggere il doppio impegno, quindi per me: avanti tutta anche in Conference.
Il campionato—
Le prossime partite sono uno snodo importante della stagione. Se vinci con Udinese e Parma allora puoi lanciarti sulla Conference.
