Buffon: “La Fiorentina si è presa un bel rischio. Che impresa l’Atalanta”

Gianluigi Buffon
La Fiorentina ha corso un rischio incredibile in Conference League, come dichiarato anche da Buffon
Redazione VN

Gigi Buffon ha parlato in diretta ai microfoni di Sky Sport. L'ex portiere della Juventus ha fatto il punto sulle italiane in Europa:

"Il livello del calcio italiano non dipende dal livello delle individualità italiane. Ci sono squadre che non hanno neanche un italiano in rosa e rappresentano una città italiana. Non stiamo parlando di valori individuali, magari della Nazionale o individualità del nostro Paese. Ho visto compiere un’impresa clamorosa all’Atalanta, la Juve ha fatto altrettanto, mentre purtroppo non è riuscita la stessa cosa all’Inter. Io credo che alla fine il calcio italiano, con la Fiorentina che si è preso un bel rischio, ma l’ha portata in porto, ha dato le risposte che attendevamo e che ci auguravamo"

